Денис Матросов объяснил, почему не принимает участия в жизни своих детей

По словам актера, бывшая супруга не дает ему с ними общаться.

Актер Денис Матросов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, почему не принимал участие в воспитании своих детей от актрисы Людмилы Татаровой-Джигурды. Как уверяет актер, бывшая супруга сделал все возможное, чтобы он не виделся с детьми.

«Сама Людмила просила меня удалиться из ее жизни. Она сказала ей не мешать. У нее было несколько браков, но она не рассказывает об этом. Я боролся за своих детей, но в мою сторону посыпались угрозы. Мне было запрещено видеться с ними», — сказал актер.

Также Матросов заверил, что никогда не бил свою супругу, хотя она до сих пор уверяет в обратном. «Я не домашний тиран. Там как получилось. Трое сказали, четвёртый передал. Человек, который в прессу вынес эту историю – непорядочный. Я наоборот всегда был очень мягким с женой», — заметил актер.

Интересно, что в студии был показан фрагмент из интервью Людмилы Татаровой-Джигурды. Она рассказывала, что все проблемы в семье начались, когда муж отказался согласовывать с ней имена для сыновей. «Мы все время ругались. По мелочам споры возникали каждый день. А однажды, когда он хотел меня избить, вмешалась моя мама. Она в итоге получила от него по лицу», — сказала актриса.



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