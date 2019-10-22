Подписчики обвинили Ксению Собчак в мошенничестве

После того, как телеведущая устроила конкурс для подписчиков, на нее обрушилась волна негативных отзывов от участников розыгрыша. Оказалось, злоумышленники воспользовались именем звезды, чтобы незаконно заработать деньги, обманывая подписчиков знаменитости.

37-летняя Ксения Собчак вновь оказалась в эпицентре скандала. На этот раз телеведущую обвинили в мошенничестве, причем, ее же подписчики. Дело в том, что звезда решила устроить конкурс на странице в социальной сети. Победителям розыгрыша Собчак пообещала подарить автомобиль класса-люкс, внушительную сумму денег, а также другие ценные призы. Ксения еще не успела подвести итоги розыгрыша, тогда как злоумышленники уже смогли заработать на имени звезды.

Когда телеведущей начали поступать жалобы и обвинения в обмане, Собчак поспешила разобраться в ситуации. Ксения выяснила, что неизвестные использовали снятое ею видео в корыстных целях. Под предлогом конкурса мошенники вымогали денежные средства у желающих одержать победу. Телеведущая поспешила предостеречь поклонников и попросила быть внимательнее. Ксения призналась, что никогда бы не стала делать платные розыгрыши.

«Когда я делаю свои розыгрыши-гивы, я никогда не прошу переводить какие-либо деньги! Мошенники просто скачивают мое видео, размещают в соцсетях и далее уже на своих страницах вымогают деньги, обещая машины-квартиры! Люди, коверкая мое имя, создают похожие аккаунты! Не ведитесь на мошенничество», — обратилась звезда к подписчикам.

К слову, Собчак не считает, что сложившаяся ситуация может как-либо сказаться на ее репутации. Многим звездам приходится иметь дело со злоумышленниками в интернет-пространстве. В похожие обстоятельства не так давно попадали Максим Галкин, Ирина Пегова и другие известные личности.

Подписчики телеведущей поддержали Ксению, они уверены, что людям стоит быть внимательнее при участии в таких конкурсах. «Даже не верится, что есть люди которые до сих пор отправляют деньги»; «Да, я это сразу поняла. Там сразу видно, вы рекламировали конкретные призы, а они предлагают выиграть деньги только»; «Интересно что такая реклама с подобным розыгрышем гуляет по Сети очень часто. Просто напасть какая-то, используют многих известных людей», — прокомментировали публикацию бдительные поклонники.



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