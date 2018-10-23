14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложе

23.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Отношения, в которых женщина старше своего своего мужчины, уже давно не никто не считает моветоном. Достижения современной медицины и косметологии позволяют женщинам выглядеть моложе паспортного возраста и даже рожать детей в возрасте за 40. Препятствий для гармоничных отношений молодого мужа и зрелой женщины с каждым годом становится все меньше. Пусть не все понимают и одобряют такие союзы – какая разница, если супругам хорошо вместе? О знаменитостях, которые счастливы в отношениях с мужчиной младше, читайте в нашем материале.

Пелагея
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеПевице Пелагее (1986) тоже нравятся хоккеисты, правда, ее разница в возрасте с супругом не такая большая. Иван Телегин (1992) младше жены всего на 5,5 лет. Их свадьба состоялась в 2016 году, при этом молодожены решили не афишировать событие. В феврале 2017 года у супругов родилась дочь Тася. Хотя в прессе какое-то время муссировались слухи о разладе в семье Пелагеи и Ивана, судя по счастливым лицам на общих фотографиях у пары все по-прежнему хорошо.

Елена Ваенга
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеЕлена Ваенга (1977) впервые вышла замуж в 2016 году. Супругом стал барабанщик ее группы Роман Садырбаев (1983). Однако их отношения продолжались уже довольно давно, так, еще в 2012 году они стали родителями сына Ивана, хотя певица долго скрывала имя отца ее первенца.

Яна Рудковская
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеПродюсер Яна Рудковская (1975) и фигурист Евгений Плющенко (1982) познакомились в 2007 году на фестивале «Русская зима». На тот момент оба были несвободны, но предыдущие отношения дышали на ладан. После тяжелых бракоразводных процессов влюбленные обрели свободу и в сентябре 2009 года сыграли свадьбу. В 2012 году у них родился сын Александр, которого родители целеустремленно делают новой звездой.

Екатерина Климова
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеСлужебный роман Екатерины Климовой (1978) и Гелы Месхи (1986) начался на съемках сериала «Волчье солнце», вскоре после расставания актрисы с Игорем Петренко (хотя формально они еще оставались супругами). Пара скрывала отношения, и лишь в 2015 году стало известно, что они оформили отношения и Екатерина в четвертый раз находится в интересном положении. Гела принял старших детей Климовой как родных. Помимо «Волчьего солнца» пара вместе снималась в сериале «Опекун».

Жасмин 14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеКогда Жасмин (1977) познакомилась с будущим супругом, молдавским предпринимателем Иланом Шором (1987), ему еще не было и 25 лет. Но певица и представить не могла, что этот мужественный и уже состоявшийся человек настолько молод! Они поженились осенью 2011 года, а уже в феврале 2012 Жасмин стала мамой очаровательной Маргариты, а в 2016 году у супругов родился сын Мирон. Артистка была рядом с мужем, когда его приговорили к 7,5 годам заключения за финансовые махинации.

Лолита Милявская
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеДо встречи с теннисистом Дмитрием Ивановым Лолита (1963) была замужем четырежды: скоропалительный студенческий брак с Александром Беляевым, фиктивный брак с Вячеславом Милявским ради столичной прописки, супружеский дуэт с Александром Цекало, трагично завершившийся союз с бизнесменом Олигархом Зарубиным. И лишь в браке с младшим на 12 лет спортсменом и тренером Дмитрием певица наконец обрела семейное счастье. В 2011 году они сыграли свадьбу. Общих детей у пары нет, но у Дмитрия есть дочка Настя от первого брака, отцом которой он стал в 18 лет, а у Лолиты есть дочка Ева (1999 г.р.), страдающая аутизмом.

Светлана Бондарчук
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеВесной 2016 года Светлана Бондарчук (1969) и Федор Бондарчук сообщили о разводе. Это стало неожиданностью для всех поклонников пары, прожившей в, казалось, идеальном браке четверть века. Новой возлюбленной и музой Федора стала актриса Паулина Андреева. Светлана тоже не собиралась скучать в одиночестве. «Я точно знаю, кто мне нужен – красивый молодой мужчина», – призналась она журналистам. Новой любовью женщины стал Сергей Табунов (1981) фотограф и галерист из Петербурга.

Нонна Гришаева
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеНонна Гришаева (1971) признавалась, что с первого взгляда полюбила актера Александра Нестерова (1983). Они познакомились в 2006 году и через несколько месяцев сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Илья. Чувства Александра к супруге были так сильны, что он сумел простить ее измену (папарацци запечатлели Гришаеву во время поцелуя с актером Дмитрием Исаевым, ее коллегой по театру).

Яна Поплавская
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеЯна Поплавская (1967) старше своего гражданского мужа, радиоведущего Евгения Яковлева на 12 лет. Предыдущий брак «Красной шапочки» с режиссером Сергеем Гинзбургом был разрушен изменой последнего в 2011 году, и 2 года спустя актриса нашла утешение в объятьях Евгения, тоже пережившего развод незадолго до этого. С ними живет сын Яны, Никита, иногда в гости приезжает дочка Евгения. Общих детей у пары нет, но они не оставляют надежды на то, что когда-нибудь они появятся.

Ирина Тонева
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеИрина Тонева (1977) прославилась в начале 2000-х благодаря самой первой «Фабрике звезд».В 2017 году женщина сыграла свадьбу с украинским танцором и ди-джеем Алексеем Биржей, известным под псевдонимом Алекс Соул. Ирина старше Алексея на 12 лет, однако глядя на их совместные фото, на которых пара лучится счастьем, в это сложно поверить.

Лера Кудрявцева
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеТелеведущая Лера Кудрявцева (1971) стала мамой в 19 лет – она родила сына Жана от Сергея Ленюка, барабанщика группы «Ласковый май». После в ее жизни был еще один неудачный брак. В 2018 году 47-летняя звезда вновь готовилась стать мамой. Отцом ребенка стал хоккеист Игорь Макаров (1987) из СКА. Хотя третий муж Кудрявцевой всего на пару лет старше ее сына, знаменитость счастлива в браке. Она ценит в возлюбленном решительность и силу и считает, что они с Игорем очень похожи по духу, несмотря на большую разнице в возрасте.

Алла Пугачева
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеВ жизни Аллы Пугачевой (1949) было много мужчин, но вряд ли ее предыдущие романы удостаивались такой волны общественного порицания. С молодым эстрадным артистом Максимом Галкиным (1976) Примадонна сблизилась в начале нулевых, причем познакомились они благодаря Филиппу Киркорову, на тот момент еще супругу Аллы Борисовны. Певицу покорила независимость Максима: он единственный из всех, к кому она была неравнодушна, не просил ее помогать ему в чем-либо, привез ее в собственный дом. Себя и Галкина Пугачева называла идеально дополняющими друг друга частичками паззла. Сейчас супруги живут в замке в деревне Грязь и воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которых родили при помощи суррогатной мамы.

Алена Яковлева
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеВ 2014 году актриса Алена Яковлева рассказала прессе об отношениях с мужчиной (его имя она пожелала сохранить в тайне, так как он человек не публичный) на 27 лет младше: ей на тот момент было 53, ее возлюбленному – 26.За плечами у наследницы знаменитого Юрия Яковлева на тот момент были два брака: с актером Кириллом Козаковым и режиссером Кириллом Мозгалевским. Женщина поделилась, что возраст им не помеха, так как обоим комфортно друг с другом, и рассказала, что, несмотря на молодость избранника, с ним она чувствует себя как за каменной стеной. Единственное, о чем сожалела женщина, – родить еще одного ребенка в этом возрасте уже не получилось бы.

Надежда Бабкина
14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложеПевица Надежда Бабкина (1950) и ее супруг Евгений Гор (1980) вместе с 2003 года. Молодой человек участвовал в песенном конкурсе, Надежда сидела в жюри и предложила перспективному парню место в своем ансамбле. Все эти годы поклонники и злопыхатели предсказывали паре скорый разрыв, но оказались неправы, хотя официальный брак пара до сих пор не заключила – просто не видит в этом смысла. Почти в каждом интервью Бабкина говорит теплые слова, адресованные Евгению.

Предлагаем вам почитать статью о неравных браках знаменитостей, в которых мужчина сильно старше возлюбленной.

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