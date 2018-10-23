14 российских звезд, предпочитающих мужчин помоложе

Отношения, в которых женщина старше своего своего мужчины, уже давно не никто не считает моветоном. Достижения современной медицины и косметологии позволяют женщинам выглядеть моложе паспортного возраста и даже рожать детей в возрасте за 40. Препятствий для гармоничных отношений молодого мужа и зрелой женщины с каждым годом становится все меньше. Пусть не все понимают и одобряют такие союзы – какая разница, если супругам хорошо вместе? О знаменитостях, которые счастливы в отношениях с мужчиной младше, читайте в нашем материале.

Пелагея

Певице Пелагее (1986) тоже нравятся хоккеисты, правда, ее разница в возрасте с супругом не такая большая. Иван Телегин (1992) младше жены всего на 5,5 лет. Их свадьба состоялась в 2016 году, при этом молодожены решили не афишировать событие. В феврале 2017 года у супругов родилась дочь Тася. Хотя в прессе какое-то время муссировались слухи о разладе в семье Пелагеи и Ивана, судя по счастливым лицам на общих фотографиях у пары все по-прежнему хорошо.

Елена Ваенга

Елена Ваенга (1977) впервые вышла замуж в 2016 году. Супругом стал барабанщик ее группы Роман Садырбаев (1983). Однако их отношения продолжались уже довольно давно, так, еще в 2012 году они стали родителями сына Ивана, хотя певица долго скрывала имя отца ее первенца.

Яна Рудковская

Продюсер Яна Рудковская (1975) и фигурист Евгений Плющенко (1982) познакомились в 2007 году на фестивале «Русская зима». На тот момент оба были несвободны, но предыдущие отношения дышали на ладан. После тяжелых бракоразводных процессов влюбленные обрели свободу и в сентябре 2009 года сыграли свадьбу. В 2012 году у них родился сын Александр, которого родители целеустремленно делают новой звездой.



Екатерина Климова

Служебный роман Екатерины Климовой (1978) и Гелы Месхи (1986) начался на съемках сериала «Волчье солнце», вскоре после расставания актрисы с Игорем Петренко (хотя формально они еще оставались супругами). Пара скрывала отношения, и лишь в 2015 году стало известно, что они оформили отношения и Екатерина в четвертый раз находится в интересном положении. Гела принял старших детей Климовой как родных. Помимо «Волчьего солнца» пара вместе снималась в сериале «Опекун».

Жасмин Когда Жасмин (1977) познакомилась с будущим супругом, молдавским предпринимателем Иланом Шором (1987), ему еще не было и 25 лет. Но певица и представить не могла, что этот мужественный и уже состоявшийся человек настолько молод! Они поженились осенью 2011 года, а уже в феврале 2012 Жасмин стала мамой очаровательной Маргариты, а в 2016 году у супругов родился сын Мирон. Артистка была рядом с мужем, когда его приговорили к 7,5 годам заключения за финансовые махинации.



Лолита Милявская

До встречи с теннисистом Дмитрием Ивановым Лолита (1963) была замужем четырежды: скоропалительный студенческий брак с Александром Беляевым, фиктивный брак с Вячеславом Милявским ради столичной прописки, супружеский дуэт с Александром Цекало, трагично завершившийся союз с бизнесменом Олигархом Зарубиным. И лишь в браке с младшим на 12 лет спортсменом и тренером Дмитрием певица наконец обрела семейное счастье. В 2011 году они сыграли свадьбу. Общих детей у пары нет, но у Дмитрия есть дочка Настя от первого брака, отцом которой он стал в 18 лет, а у Лолиты есть дочка Ева (1999 г.р.), страдающая аутизмом.



Светлана Бондарчук

Весной 2016 года Светлана Бондарчук (1969) и Федор Бондарчук сообщили о разводе. Это стало неожиданностью для всех поклонников пары, прожившей в, казалось, идеальном браке четверть века. Новой возлюбленной и музой Федора стала актриса Паулина Андреева. Светлана тоже не собиралась скучать в одиночестве. «Я точно знаю, кто мне нужен – красивый молодой мужчина», – призналась она журналистам. Новой любовью женщины стал Сергей Табунов (1981) фотограф и галерист из Петербурга.

Нонна Гришаева

Нонна Гришаева (1971) признавалась, что с первого взгляда полюбила актера Александра Нестерова (1983). Они познакомились в 2006 году и через несколько месяцев сыграли свадьбу. В том же году у них родился сын Илья. Чувства Александра к супруге были так сильны, что он сумел простить ее измену (папарацци запечатлели Гришаеву во время поцелуя с актером Дмитрием Исаевым, ее коллегой по театру).

Яна Поплавская

Яна Поплавская (1967) старше своего гражданского мужа, радиоведущего Евгения Яковлева на 12 лет. Предыдущий брак «Красной шапочки» с режиссером Сергеем Гинзбургом был разрушен изменой последнего в 2011 году, и 2 года спустя актриса нашла утешение в объятьях Евгения, тоже пережившего развод незадолго до этого. С ними живет сын Яны, Никита, иногда в гости приезжает дочка Евгения. Общих детей у пары нет, но они не оставляют надежды на то, что когда-нибудь они появятся.

Ирина Тонева

Ирина Тонева (1977) прославилась в начале 2000-х благодаря самой первой «Фабрике звезд».В 2017 году женщина сыграла свадьбу с украинским танцором и ди-джеем Алексеем Биржей, известным под псевдонимом Алекс Соул. Ирина старше Алексея на 12 лет, однако глядя на их совместные фото, на которых пара лучится счастьем, в это сложно поверить.



Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева (1971) стала мамой в 19 лет – она родила сына Жана от Сергея Ленюка, барабанщика группы «Ласковый май». После в ее жизни был еще один неудачный брак. В 2018 году 47-летняя звезда вновь готовилась стать мамой. Отцом ребенка стал хоккеист Игорь Макаров (1987) из СКА. Хотя третий муж Кудрявцевой всего на пару лет старше ее сына, знаменитость счастлива в браке. Она ценит в возлюбленном решительность и силу и считает, что они с Игорем очень похожи по духу, несмотря на большую разнице в возрасте.

Алла Пугачева

В жизни Аллы Пугачевой (1949) было много мужчин, но вряд ли ее предыдущие романы удостаивались такой волны общественного порицания. С молодым эстрадным артистом Максимом Галкиным (1976) Примадонна сблизилась в начале нулевых, причем познакомились они благодаря Филиппу Киркорову, на тот момент еще супругу Аллы Борисовны. Певицу покорила независимость Максима: он единственный из всех, к кому она была неравнодушна, не просил ее помогать ему в чем-либо, привез ее в собственный дом. Себя и Галкина Пугачева называла идеально дополняющими друг друга частичками паззла. Сейчас супруги живут в замке в деревне Грязь и воспитывают двойняшек Гарри и Лизу, которых родили при помощи суррогатной мамы.

Алена Яковлева

В 2014 году актриса Алена Яковлева рассказала прессе об отношениях с мужчиной (его имя она пожелала сохранить в тайне, так как он человек не публичный) на 27 лет младше: ей на тот момент было 53, ее возлюбленному – 26.За плечами у наследницы знаменитого Юрия Яковлева на тот момент были два брака: с актером Кириллом Козаковым и режиссером Кириллом Мозгалевским. Женщина поделилась, что возраст им не помеха, так как обоим комфортно друг с другом, и рассказала, что, несмотря на молодость избранника, с ним она чувствует себя как за каменной стеной. Единственное, о чем сожалела женщина, – родить еще одного ребенка в этом возрасте уже не получилось бы.



Надежда Бабкина

Певица Надежда Бабкина (1950) и ее супруг Евгений Гор (1980) вместе с 2003 года. Молодой человек участвовал в песенном конкурсе, Надежда сидела в жюри и предложила перспективному парню место в своем ансамбле. Все эти годы поклонники и злопыхатели предсказывали паре скорый разрыв, но оказались неправы, хотя официальный брак пара до сих пор не заключила – просто не видит в этом смысла. Почти в каждом интервью Бабкина говорит теплые слова, адресованные Евгению.

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