Влад Соколовский веселится с любовницей, пока Рита Дакота растит дочь



Певец сильно не грустил после развода с Ритой Дакотой. Недавно он уехал в отпуск в компании фитнес-тренера Натальи. По словам друзей пары, они во многом очень похожи: любят спортивные тренировки и вечеринки.

После обвинений в многочисленных изменах певец, судя по всему, быстро пришел в себя. Всего пара месяцев прошла с момента его скандального расставания с Ритой Дакотой. Супруги поделили бизнес и имущество, договорились, как будут воспитывать дочку Мию, но всяческое общение прекратили. У Влада же тем временем появилась новая возлюбленная. Ею стала фитнес-тренер, серфингистка и диджей Наталья Сульянова, известная в спортивных кругах под псевдонимом Tasha Smith. Девушка родилась в Ханты-Мансийске, переехав в столицу, первым делом поступила в аудиошколу диджея Грува.

«Они оба увлекаются спортивными тренировками, повернуты на собственном теле, – рассказали «СтарХиту» в окружении артиста. – На этой почве и сошлись. Любят вечеринки, тусоваться шумными компаниями, путешествовать».

На прошлой неделе парочка отправилась отдыхать на тайский остров Пхукет. Из-за этого Соколовский даже пропустит первый день рождения маленькой дочки Мии. Кстати, у новой девушки певца тоже есть ребенок от предыдущих отношений – пятилетний сын, которому она с детства прививает любовь к спорту.

«Поселились в вилле на берегу океана, катаются на серфе, ходят по ресторанчикам, – продолжает приятельница Соколовского. – Удивительно, но Влад меняется на глазах. Неожиданно стал приверженцем правильного питания. Готовят вместе с Наташей. А ведь раньше он нос воротил от блюд из овощей, листьев салата и прочих атрибутов «фитоняшек», которые частенько любила ему подсунуть Рита. Пока непонятно, насколько серьезны отношения певца и его новой пассии, но мимолетное увлечение и взаимный интерес явно уже перешли во что-то большее».

В это время Рита Дакота полностью посвятила себя работе. Она дает концерты и записывает новые песни. Недавно она приняла участие в показе Беллы Потемкиной на неделе моды. Поклонники певицы восхищаются ее силой духа.



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