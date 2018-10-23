Паулина Андреева боится общаться с бывшей женой Федора Бондарчука

Светлана Бондарчук рассказала о взаимоотношениях с новой избранницей экс-супруга и своих планах на будущую жизнь.

В 2016 году как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Светлана и Федор Бондарчук разводятся. Одна из самых стильных пар российского шоу-бизнеса официально озвучила информацию о расставании. Позже стало известно, что у режиссера новая пассия — малоизвестная на тот момент актриса Паулина Андреева. Девушка практически вдвое младше своего избранника, но настроена на серьезные отношения. В прошлом году в СМИ появилась информация о скорой свадьбе пары, но торжество так и не состоялось.

Федору и Светлане удалось сохранить дружеские отношения. Они встречаются на домашних торжествах и праздниках друзей. А вот с Паулиной Андреевой у Светланы отношения не сложились, хотя она не ревнует бывшего супруга к новой избраннице. «Совместных застолий, видимо, не будет. Не потому, что я этого не хочу… Это другие люди не хотят. Я открыта и Федору сказала об этом сразу!», – призналась Светлана Бондарчук.

Светлана — женщина эффектная, поэтому недостатка в мужском внимании не испытывает. Она признается, что за два года после развода уже несколько раз получала предложения руки и сердца, но вступать в новый брак она не торопится.

К Федору, признается она, чувства остались, но трансформировались. «Наверное, и какая-то форма любви остается! Я не знаю, как думал и чувствовал Федор, но я понимала: мы прошли такой большой путь, и что бы дальше с нами ни происходило, если мы проклянем друг друга, то мы проклянем ту жизнь, которая самая яркая, юная, фантастическая», – говорит Светлана в интервью телеканалу «Дождь».



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