Аниту Цой срочно госпитализировали

23.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Аниту Цой срочно госпитализировали
Российскую певицу Аниту Цой отправили в больницу в Краснодарском крае. Об этом артистка сообщила в Instagram.

"К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована", — обратилась Цой к поклонникам с борта вертолета.

По словам певицы, сейчас ее экстренно перевозят из станицы Старощербиновская.

Как сообщает "Пятый канал", артистка пожаловалась на острую боль в области поясницы. Врачи полагают, что это может быть результатом воспалительного процесса в организме.

В ближайшее время певицу доставят в Москву. По словам медиков, Цой может понадобиться хирургическое вмешательство.

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