Концертный директор Аниты Цой поведал о ее диагнозе

23.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Концертный директор Аниты Цой поведал о ее диагнозе
Певица Анита Цой вылетает в столицу в сопровождении медиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее концертного директора Дмитрия Бушуева.

Он рассказал, что у певицы обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция. «Концерты, которые пришлось отменить, перенесены, но даты пока неизвестны», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что артистку, которая недавно перенесла операцию, госпитализировали. Помощь врачей ей понадобилась после выступления в Краснодарском крае. Запланированные на ближайшее время концерты в Уфе, Казани, Набережных Челнах и Самаре перенесены.

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