Глюкоза рассказала об ужасах операции

23.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Глюкоза рассказала об ужасах операции
Теперь певица признаётся, что быстро идёт на поправку и уже способна бегать, хоть и не на каблуках.

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, перенесла операцию на ноге. Об этом исполнительница написала на своей странице в "Инстаграме".

— Какое же счастье — просто бежать и не чувствовать боли. Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку. Теперь я ещё больше ценю состояние, когда ничего не болит! — сказала она.

Певица призналась, что "из-за боли даже плакала" и долго не могла ходить. Глюкоза отметила, что после операции уже может бежать, но не на каблуках.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 1 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Глюкоза рассказала об ужасах операции"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
66, за 0,211