Глюкоза рассказала об ужасах операции



Теперь певица признаётся, что быстро идёт на поправку и уже способна бегать, хоть и не на каблуках.

Российская певица Наталья Ионова, более известная как Глюкоза, перенесла операцию на ноге. Об этом исполнительница написала на своей странице в "Инстаграме".

— Какое же счастье — просто бежать и не чувствовать боли. Недавно мне прооперировали пальчик на ноге, и я иду, нет, даже бегу на поправку. Теперь я ещё больше ценю состояние, когда ничего не болит! — сказала она.

Певица призналась, что "из-за боли даже плакала" и долго не могла ходить. Глюкоза отметила, что после операции уже может бежать, но не на каблуках.



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