Друг Шнурова прокомментировал его «тайное бракосочетание»

23.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Друг Шнурова прокомментировал его «тайное бракосочетание»
Приятель лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Стас Барецкий считает неправдивой информацию о тайном бракосочетании музыканта с Ольгой Абрамовой.

Барецкий заверил, что является «самым близким источником». Он убежден, что свадьба между знаменитым рокером и Абрамовой обязательно состоится, но будет «громкой», а вовсе не тайной. Барецкий настойчиво отрицает тайное венчание друга.

«Я уверен, что это фейк. Ближе меня источника нет. И лучше меня этой инфы никто не может знать», — цитирует kp.ru.

Ранее Газета.ru сообщала, что Сергей Шнуров был замечен горожанами в ЗАГСе со своей новой избранницей. Всего два месяца назад музыкант развелся со своей предыдущей супругой, Матильдой. Шнуров выразил благодарность своей спутнице и попросил поклонников не нарушать его личное пространство.

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