В правительстве раскрыли размер индексации пенсий до 2021 года

22.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пенсионная тематика остается в поле зрения миллионов россиян по той причине, что в рамках пенсионной реформы планируется существенно повысить возраст выхода на пенсию. Конечно же, большинство россиян не согласны с грядущими изменениями.

В правительстве раскрыли размер индексации пенсий до 2021 года

Власти страны пытаются заверить население в том, что с помощью пенсионных изменений удастся уже в обозримой перспективе помочь пенсионерам. В частности, в данном случае речь идет об индексации пенсий на процент, который будет в большую сторону отличаться от прежних повышений.

Чтобы не быть голословными представители правительства опубликовали график индексации пенсий на ближайшие три года. Из него следует, что в следующем году пенсии по старости будут проиндексированы на 7,05 процента. В свою очередь на 6,6% пенсионные выплаты будут повышены в 2020 году, а через год пенсии повысятся на 6,3 процента.

Таким образом из этих данных можно сделать вывод, что ежегодная индексация пенсий по старости будет более ощутимой уже со следующего года. В предыдущие годы подобное повышение почти никогда не превышало четырех процентов.

Вместе с этим обращает на себя внимание и то обстоятельство, что с 2019 года страховые пенсии будут индексироваться 1 января, тогда как раньше это происходило 1 февраля.

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