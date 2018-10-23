Омский певец обвиняет Газманова в плагиате



Газманов, в свою очередь, отрицает все обвинения, утверждая, что самостоятельно придумал текст песни.

Певец из Омска Александр Шаханин обвинил Олега Газманова в плагиате его песни и клипа. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что омич написал композицию на стихи своего отца. Позже он увидел, что эту же песню исполняет Газманов на концерте ко Дню Победы.

Заслуженный артист РФ отвергает все обвинения, утверждая, что текст песни "Бессмертный полк" написал самостоятельно, находясь под впечатлением от движения. Сейчас Шаханин готовит иск в суд.



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