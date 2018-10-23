Помощница Петросяна не удержалась и рассказала правду о беременности



29-летней ассистентке юмориста Татьяне Брухуновой пришлось отвечать на вопросы репортеров после публикации в сети снимков и видеосъёмки, где у девушки округлившийся живот.

Уже не первый месяц длится сага о разводе между 73-летним Евгением Петросяном и 65-летней Еленой Степаненко. Не мудрено, ведь на кону миллиардное состояние, нажитое непосильным трудом, будучи в сожительстве. Камнем преткновения в этой истории стала молодая, красивая ассистентка Евгения Вагановича — им приписывают роман.

Ни Татьяна, ни сам юморист пока не подтверждали информацию о том, что их связывает нечто большее, чем просто работа, но и не опровергали слухов о романе. По некоторым данным, именно девушка спровоцировала жену Петросяна на решительные действия, мол, "Евгений Ваганович переписал на любовницу квартиру в Москве".

Позже появилась информация о том, что Татьяна Брухунова ждёт ребёнка. Поводом стали кадры совместной прогулки девушки и Петросяна. Эти кадры были показаны в эфире программы "Пусть говорят". На снимках заметен округлившийся живот спутницы юмориста. С тех пор прошло несколько месяцев, и, видимо, устав от постоянных расспросов, Татьяна решила высказаться по этому поводу.

""Информация о моей беременности не соответствует действительности""

- Татьяна Брухунова — StarHit



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