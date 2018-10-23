Сын Газманова прокомментировал обвинения в плагиате в адрес отца



Сын певца Олега Газманова Родион дал комментарии в интервью "Пятому каналу" обвинения в плагиате в отношении его отца.

Родион Газманов считает, что человек, выдвинувший обвинения, хочет привлечь внимание к своей персоне.

Ранее автор песен из Омска Александр Шаханин усомнился в оригинальности песни "Бессмертный полк" Олега Газманова. Он заявил, что певец написал песню, взяв за основу его текст. Мужчина не исключает, что обратится в полицию или суд.

"Предварительный прогноз экспертизы такой, что песня Олега Газманова имеет заимствования из моей песни и является производной песни Александра Шаханина "Бессмертный полк", — сказал Шаханин РИА Новости.

Шаханин пояснил, что написал песню "Бессмертный полк" на стихи своего отца в 2017 году и снял клип, который тогда же разместил на своем канале в YouTube. Премьера одноименной песни Газманова состоялась в апреле 2018 года.



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