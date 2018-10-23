В Москве полиция задержала Мистера Кредо

Музыкант слушал свои любимые песни после 23:00, а вызванные соседями полицейские доставили исполнителя в суд, где тому был выписан штраф в размере двух тысяч рублей.

Полиция Москвы задержала певца Александра Махонина, более известного как Мистер Кредо. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, Махонин после 23:00 слушал громко свои любимые треки. В ответ на это соседи вызвали полицию, и музыканта задержали и доставили в суд.

По итогу Мистеру Кредо выписали штраф в размере двух тысяч рублей.

Александр Махонин известен такими композициями, как "Чудная долина", "Медляк", "Мама Азия", а также Cosa Nostra.



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