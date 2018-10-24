На время бракоразводного процесса сын Кержакова останется с матерью

24.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

На время бракоразводного процесса сын Кержакова останется с матерьюСегодня в Петербурге суд определил место проживания 1,5-годовалого сына Кержаковых на время, пока идет бракоразводный процесс. Об этом сообщает Super.ru. Всё это время мальчик будет находиться с матерью.

Напомним, в начале октября Кержакова заявила, что Александр запретил ей приезжать к сыну. Якобы, когда она попросила о встрече, последовал отказ в жёсткой форме.

Что Кержакова подала в суд, стало известно в конце сентября. Она рассказала, что призналась в наркозависимости, находясь под давлением супруга, и на лечение улетела тоже по его наставлению.

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