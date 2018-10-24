В Канаде известный рэпер погиб во время съемки клипа

Известный канадский рэпер Джон Джеймс Мак-Мюррей погиб, снимая клип. Об этом сообщает Global News.

В финальной сцене исполнителю предстояло пройти по крылу летящего самолета Cessna. Несмотря на то что у него был парашют, произошел несчастный случай.

Рэпер не удержался, упал, какое-то время держался за крыло, но затем разжал руки. К этому времени у него уже не осталось времени, чтобы раскрыть парашют.

Мак-Мюррей скончался на месте, пилот не пострадал и успешно посадил воздушное судно.

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