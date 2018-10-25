10 очень неожиданных родственных связей среди звезд

Родственные связи встречаются и между знаменитостями, вспомните хотя бы Джулию и Эмму Робертс – тетю и племянницу, или Фила и Лили Коллинз – папу и дочь. Но мы и не догадывались, сколько существует «межзвездных» родственных отношений, неочевидных на первый взгляд. О них мы и хотим вам рассказать в этом материале.



Джастин Бибер и Райан Гослинг

О родстве этих звезд стало известно совсем недавно. Британское историко-генеалогическое общество провело исследование, в результате которого выяснилось, что некоторые знаменитости имеют общих предков. В случае с Джастином Бибером и Райаном оказалось, что молодой певец приходится Гослингу… 11-юродным братом. В ходе этого же исследования выяснилось, что Аврил Лавин тоже связана с этими знаменитостями: их общих родственников звали Матюрен Руа и Маргерит Бире, они до 1637 года жили во Франции, а затем переехали в Канаду.

Кейт Миддлтон и Гай Ричи

Многие считают, что это мировая популярность Гая Ричи дала ему право присутствовать на свадьбе принца Уильяма. Но на самом деле режиссер фильмов «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Револьвер» является дальним родственником Кейт Миддлтон. Они приходятся друг другу восьмиюродными братом и сестрой. О своем родстве Кейт и Гай знают уже давно. Их общие предки, хирург Дэвид Мартинеу и Сара Медоус из Норфолка, были супругами и жили в XVIII веке. Теперь бывший муж Мадонны косвенно стал членом королевской семьи.

Мэтт Деймон и Бен Аффлек

Не секрет, что дружба двух знаменитых актеров продолжается уже более тридцати лет. Они познакомились еще в начальной школе и с тех пор являются образцом настоящей мужской привязанности. За эти годы Бен Аффлек и Мэтт Дэймон прошли многое, успели сняться вместе в нескольких кинохитах и даже открыли продюсерскую компанию Pearl Street Films. Но мало кто знает, что эти два парня приходятся друг другу дальними родственниками. Десять поколений назад их общий предок Уильям Ноултон переехал из Англии в Америку. Благодаря ему Деймон и Аффлек появились на свет и стали настоящими друзьями.

Мадонна и Гвен Стефани

Эти две поп-певицы не только имеют одинаковый цвет волос и миниатюрную фигуру – у них есть общие корни. Так вышло, что знаменитая поп-звезда Мадонна приходится дальней родственницей Гвен Стефани. Сама Гвен считает этот факт весьма забавным и отмечает, что ей всегда нравилось творчество эпатажной блондинки. Мать мужа сестры бабушки Гвен носила фамилию Чикконе (а это настоящая фамилия Мадонны). Таким образом, обе певицы происходят из одной итальянской семьи.

Кстати, Мадонна приходится девятиюродной сестрой другой известной певице – Леди Гаге. В их родословных нашелся общий предок – французский фермер, перебравшийся в Квебек (Канада) в 17 веке.



Вера Брежнева и Александр Цекало

Казалось бы, этих двух представителей российской эстрады не может объединять ничего, кроме сцены, совместных концертов и шоу. Они стали родственниками более десяти лет назад, когда Александр женился на младшей сестре Брежневой – Виктории. Сейчас у Веры есть две племянницы, а счастливые Александр и Виктория не планируют останавливаться на достигнутом. Цекало однажды заявил, что был рад стать частью семьи Брежневых и гордится родством с Верой.

Константин Крюков и Федор Бондарчук

Федор Бондарчук приходится родным дядей Константину Крюкову через Елену Бондарчук – она сестра Федора и мама Константина. Эта информация всплыла в СМИ сразу после выхода фильма «9 рота». Тогда разгорелся нешуточный скандал, так как многие считали, что молодой актер получил эту роль именно благодаря родственным связям. Но после нескольких недель проката стало ясно, что Константина пригласили на съемки вполне оправданно.

Брэд Питт и Барак Обама

Исследования генеалогического сообщества подтвердили родственную связь еще двух знаменитостей. Звезда кино Брэд Питт и 44-й американский президент Барак Обама приходятся друг другу родственниками. Эдвин Хикман, скончавшийся в 1769 году, был их общим предком. Возможно, Бред Питт совсем не случайно оказался в числе звезд, которые поддержали Обаму на выборах!

Анджелина Джоли и Хиллари Клинтон

Даже топ-звезда Анджелина Джоли вряд ли может сравниться по известности с Хиллари Клинтон, амбициозной женой бывшего президента США и проигравшим кандидатом на президентских выборах 2016 года. Тем не менее, обе женщины являются родственницами в девятом поколении, среди их общих предков значится некий Жан Куссон.

Дэниэл Дэй-Льюис и Авраам Линкольн

Продолжая тему президентов США: совпадение или нет, но актер, сыгравший главную роль в киноленте «Линкольн», приходится кровным родственником шестнадцатому президенту США. Интересно, что Дэниэл Дэй-Льюис и внешне очень похож на Линкольна, поэтому его выбор на главную роль в фильме был очевидным.

Фрэнсис Форд Коппола и Николас Кейдж

Николас Кейдж – не реальное имя, а псевдоним. Полное имя этого известного голливудского актера звучит как Николас Ким Коппола. Улавливаете связь? Он родной племянник режиссера, подарившего миру «Крестного отца», – Фрэнсиса Форд Копполы. Соответственно, его дочке Софии Копполе, в прошлом модному фотографу, а нынче режиссеру, Кейдж приходится кузеном.



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