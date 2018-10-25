Депутату, который решил прожить пенсию, стало плохо

Уже первый день эксперимента по выживанию, который решил провести саратовский областной депутат Николай Бондаренко, обернулся неудачей. Речь идет о желании народного избранника прожить на пенсию, которую пожилые люди получают в Саратове.

Несколько дней назад по интернету разлетелась видеозапись, на которой министр труда региона Наталья Соколова объявила о том, что пенсионеры могут прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, если будут питаться "макарошками, сезонными овощами и откажутся от мяса". Такая сумма стала фигурировать после того, так как именно ее саратовские власти заложили в потребительскую корзину на следующий год.

Вскоре со своим комментарием выступил Бондаренко, который предложил коллеге хотя бы месяц протянуть на столь скромную сумму. Однако женщина отказалась, посетовав на то, что ей "министерский статус не позволяет". После столь громкого заявления Соколова потеряла свою должность.

Спустя некоторое время Бондаренко решил на своей, что называется, шкуре, попробовать прожить за эти деньги. В частности, депутат объявил о том, что планирует жить на министерской диете на 875 рублей в неделю. "Видимо, неделя будет не самая сытая, но, посмотрим, нужно продержаться целый месяц", - воодушевленно рассказывал Бондаренко накануне.

Однако уже к вечеру первого дня эксперимента депутат не выдержал. Он объявил о том, что почувствовал себя плохо, сославшись на слишком загруженную работу. "Заседание думы сегодня было, рассматривали 36 вопросов, еле досидел до конца, не смогут выступать больше. Я вялый, мне очень плохо", - констатировал Бондаренко.

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