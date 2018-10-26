Рейтинг самых высокооплачиваемых телеактрис возглавила звезда «Американской семейки»

26.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Рейтинг самых высокооплачиваемых телеактрис возглавила звезда "Американской семейки"Звезда сериала "Американская семейка" София Вергара в седьмой раз возглавила ежегодный список.

Журнал Forbes представил ежегодный список самых высокооплачиваемых актрис телесериалов.

Уже седьмой раз подряд первую строчку занимает София Вергара, исполняющая одну из главных ролей в сериале "Американская семейка" (Modern Family). Она заработала 42,5 млн долларов, что на один млн больше, чем в прошлом году.

Звезда сериала "Теория Большого взрыва" Кейли Куоко заняла второе место, заработав 24,5 млн долларов. Это на 1,5 млн меньше, чем в 2017 году.

На третьей позиции оказалась Эллен Помпео из сериала "Анатомия страсти", ей удалось заработать 23,5 млн долларов против 13 млн в прошлом сезоне. Звезда "Закона и порядка" Маришка Харгитей заработала 13 млн долларов и попала на четвёртое место.

Ещё одна актриса "Американской семейки" Джули Боуэн попала в топ на пятое место с доходом в 12,5 млн долларов. В десятку также попали Керри Вашингтон (11 млн), Клэр Дэйнс (9 млн) и Поли Перретт (8,5 млн).

Ранее журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых телеактёров.

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