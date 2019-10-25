Собчак посмеялась над подарком Петрова на свадьбу Бондарчука и Андреевой



Журналистка Ксения Собчак высмеяла подарок актера Александра Петрова на свадьбу продюсера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.

Новым участником YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» стал Петров. Герой выпуска, как и предыдущие собеседники скандальной журналистки, стал жертвой ее нападок и провокационных вопросов. Недовольство Собчак вызвал подарок, который звезда сериала «Полицейский с Рублевки» преподнес молодоженам на свадьбе в Петербурге. Как выяснилось, презент Петрова был не материальный — он посвятил паре стихотворение собственного сочинения.

«Ты выходишь и говоришь: «Я сочинил стихи. Вы услышите их только один раз. Только про вас, Паулина и Федя», — вспоминает журналистка. — И ты сразу берешь такую высокую ноту, и это немножко наполняется таким пафосом».

Собчак с сарказмом сравнила Петрова на свадьбе с поэтом Владимиром Маяковским, который «вышел и подарил стихи».

Актер заявил, что телеведущая все неправильно поняла. Он пояснил, что не хотел быть пафосным. Выбор подарка он объяснил просто: не знал, что подарить людям, у которых все есть.

«Наоборот, в этом есть крутость, в этом есть это чудо, что это как воспоминание останется у людей, — заявил Петров. — Возможно, пройдет какое-то время, и они будут вспоминать свою свадьбу и вспомнят какие-то яркие моменты».

Артист в интервью Собчак подчеркнул, что не считает свои стихотворения гениальными. Петров уточнил, что не видит себя человеком, который оставит свое слово в поэзии.

Ранее Петров назвал фильм, который на данный момент считает важнейшим в своей карьере.



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