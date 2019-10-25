В РПЦ поведали о страшном грехе родных Заворотнюк



Православный диакон Илья Кокин раскритиковал родных Анастасии Заворотнюк за то, что они оставили лежать деревянный крест на могиле отца актрисы.

Режиссер Юрий Заворотнюк скончался после тяжелой болезни в 2015 году. Сперва на его могиле был установлен обычный деревянный крест, но год спустя Анастасия Заворотнюк заказала установку памятника из черного гранита. При этом деревянный крест родственники усопшего не стали забирать, а так и оставили гнить возле могилы.

Кокин утверждает, что подобное является страшным грехом в православном мире. Крест следовало сжечь в храме, поскольку огонь считается священной стихией. Оставшийся пепел можно было развеять на могиле.

«Крест надо было отнести в храм и попросить, чтобы его там сожгли», – пояснил диакон.

Ранее сообщалось, что у Анастасии Заворотнюк диагностирован рак мозга. Официального подтверждения данной информации пока нет, поскольку родственники актрисы и ее представители по-прежнему хранят молчание. По одной из версий, развитие опухоли могли спровоцировать попытки Заворотнюк омолодиться с помощью стволовых клеток. По другой версии, причиной развития онкологического заболевания стало ЭКО. Известный продюсер Иосиф Пригожин посоветовал семье Заворотнюк не скрываться от прессы, чтобы не порождать все новые слухи.



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