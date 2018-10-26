Николай Караченцов умер на 74-м году жизни

Прославленный советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов скончался в возрасте 73 лет. В последнее время он тяжело болел из-за рака легких. Вместе с этим артист не сумел в полной степени восстановиться после страшной дорожной аварии.

Первые сообщения о смерти всенародно любимого артиста распространил его сын. Он рассказал, что причиной кончины послужила остановка сердца. Смерть настигла Караченцова в одной из московских больниц.

Вскоре информацию подтвердила супруга актера Людмила Поргина. По ее словам, Караченцов скончался в десять часов утра в Московской городской онкологической больнице. Женщина уточнила, что у супруга отказали почки.

На текущий момент нет информации о том, когда состоятся похороны и церемония прощания. Известно лишь, что церемонию планируюется провести в "Ленкоме".

Николай Караченцов без преувеличения является одним из самых известных советских и российских артистов театра и кино. За свою карьеру он получил множество наград, в том числе звание народный артист и лауреат Государственной премии России.

На протяжении всей своей карьеры он работал в столичном театре "Ленком". Караченцов сыграл в таких культовых спектаклях, как "Юнона и Авось", "Тиль", "Шут Балакирев" и ряде других. По кинофильмам его можно выделить на основе следующих картина: "Белые росы", "Человек с бульвара Капуцинов", "Собака на сене", "Приключения Электроника" и многих других.

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