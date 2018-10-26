Прояснилась ситуация с увольнением пенсионеров до конца года ради индексации

Пенсионная тематика все еще остается в поле зрения огромного количества граждан. Происходит это не просто так, а из-за реформы, которую инициировали в правительстве, а затем свое одобрение дал президент. Правда, Владимир Путин пошел на целый ряд послаблений.

Очередной повод поговорить на эту тему возник после появления в интернете информации о том, что работающим пенсионерам нужно уволиться с работы до конца 2018 года, если они не хотят в дальнейшем потерять право на восстановление индексации. Нужно сразу же напомнить о том, что в нашей стране с 2016 года действует запрет на индексацию пенсий для тех пожилых россиян на пенсии, которые осуществляют трудовую деятельность.

Какое-то время в информационном пространстве витало огромное количество обсуждений по данному поводу. Пенсионеры волновались, потому что перспектива навсегда лишиться индексации пенсий их не устраивала. Люди нагнетали обстановку недостоверными сведениями, которые лишь накануне были опровергнуты представителями Пенсионного фонда.

Из официальных данных, что поступили из Пенсионного фонда, стало ясно, что никакой пожизненной отмены индексации для работающих пенсионеров быть не может. Как и прежде, в России действует ограничения на индексацию пенсий ровно на то время, пока пенсионер осуществляет трудовую деятельность. После увольнения за ним восстанавливается право получения пенсионных выплат с учетом регулярных надбавок.

Выходит, что распространителем недостоверных сведений оказались неизвестные лица, которые решили посеять панику среди столь уязвимой прослойки населения в нашей стране, как трудящиеся пенсионеры.

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