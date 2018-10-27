Работающим пенсионерам пообещали вернуть индексацию

По работающим пенсионерам в последнее время принимается много решений, основная масса из которых не несет в себе что-то положительное для таких граждан. Увы, но власти страны упорно игнорируют запросы общества, стараясь сэкономить на пожилых людях.

Начиная с 2016 года трудящиеся пенсионеры лишены возможности индексации пенсий. Людей попросту поставили перед сложным выбором: продолжать работать, либо же отказаться от трудовой деятельности в пользу восстановления регулярных повышений пенсий. В большинстве своем пожилые россияне продолжили работать, невзирая на новые ограничения.

Время от времени в информационном пространстве появляются сообщения, которые затрагивают дальнейшую судьбу таких пенсионеров. Например, несколько дней назад сообщалось, что само понятие "работающий пенсионер" уйдет в прошлое. Мол, трудящихся пенсионеров приравняют к неработающим. Из этого следует вывод, что пенсионерам, которые работают, в полной мере восстановят индексацию пенсий и произведут перерасчет пенсий с учетом всех пропущенных индексаций.

Однако подобные сообщения не имеют официального подтверждения. Эксперты предполагают, что если такое и случится, то точно не в 2018 году. Пока же властям невыгодно заранее обнадеживать россиян из числа работающих пенсионеров, потому что экономическая ситуация в стране остается довольно напряженной.

Впрочем, если взглянуть на общественное мнение, то становится понятно, что подавляющее большинство работающих пенсионеров выступают за возвращении для них индексации пенсий. Люди объясняют, что вынужденны продолжать работать вовсе не из-за своих прихотей, а по причине низких пенсий.

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