Эксклюзивное интервью тайного мужа Максаковой (видео)



На других телеканалах все обсуждают его, и лишь на НТВ впервые будет разговаривать он сам. Первое интервью тайного мужа Марии Максаковой — в программе «Новые русские сенсации».

«Новые русские сенсации» первыми обнародовали сенсационный документ, который не оставляет сомнений: 12 июля этого года Мария Максакова тайно вышла замуж за некого Далхата Халаева из Нальчика.

Но самое интересное началось после свадьбы. На пятый день Максакова подарила молодому мужу свою шикарную семикомнатную квартиру в центре Москвы с видом на гостиницу «Украина». Еще через несколько дней молодой муж продал эту квартиру некому Мурату Мержоеву из Ингушетии.

Журналисты всех телеканалов России и Украины бросились на поиски тайного мужа Максаковой и загадочного покупателя ее роскошных апартаментов. «Новые русские сенсации» нашли их первыми! Сначала в дверях той самой квартиры случайно наткнулись на нового хозяина Мурата Мержоева. Потом с нами на связь вышел и молодой муж Максаковой Далхат Халаев.

Далхат Халаев: «Я даю интервью, чтобы люди узнали меня и могли охарактеризовать меня не как меня выставляют в СМИ — как мошенника, альфонса, жулика и тому подобное. А как человека обманутого, которого воспользовались доверием. И я бы хотел поведать эту историю детально, чтобы люди знали, кто такой Мержоев и как он оказался в моей жизни и этой ситуации».

И только сегодня они оба впервые выйдут из тени, чтобы рассказать все. Как мальчик из Нальчика познакомился с певицей сразу после убийства Дениса Вороненкова? Почему Максакова втайне вышла за него замуж? Зачем певица подарила молодому мужу свою семикомнатную квартиру в центре Москвы? Кому он ее продал и как за несколько дней потерял все состояние своей знаменитой жены? Ответы на эти вопросы — в выпуске программы «Новые русские сенсации».

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