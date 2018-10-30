Супруга Кержакова подло обошлась с наивной Собчак



Недавно Милана Тюльпанова сообщила о том, что будет вести "программу о сильных женщинах". Однако на съемках выпуска она совершила весьма странный поступок, который вполне может задеть телеведущую Ксению Собчак.

Тюльпанова объявила в своем Instagram, что собирается брать интервью у матери Ксении Собчак, Людмилы Нарусовой. После этого на страничке Миланы появился снимок из Фонда Анатолия Собчака.

Кержакова предложила своим подписчикам отгадать, что за сервиз лежит на столе перед двумя собеседниками. Ответ не заставил себя долго ждать. Внимательный подписчик указал на инициалы Ксении Собчак, добавив, что данные предметы посуды остались после несостоявшейся свадьбы светской львицы.

Некоторые выразили мнение, что это весьма спорный поступок. Вероятнее всего, Собчак хотела бы давно позабыть о печальном опыте, включая все то, что может о нем напоминать.

Напомним, в 2005 году Собчак чуть не вышла замуж за миллиардера Александра Шустеровича. Телеведущая рассказала, что сбежала со своей свадьбы. Ксению тяготила мысль о том, что вся ее жизнь сведется к тусовкам в Сен-Тропе и светским сплетням.



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