Медведев: Россияне согласились с повышением пенсионного возраста

Российские граждане в подавляющем большинстве осознали необходимость пенсионных преобразований. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, который пришел к выводу, что люди смирились с грядущим повышением возраста выхода на пенсию.

В своем недавнем комментарии Медведев сделал акцент на социологические опросы, из которых ему стало понятно общественное мнение. В частности, большинство граждан нашей страны смогли разобраться в нюансах пенсионной реформы, которую назвали неизбежной. Таким образом можно констатировать, что власти окончательно убедились в своей правоте, осуществляя преобразования в пенсионной сфере.

Отдельно Медведев коснулся преимуществ, которые последуют с пенсионной реформой для рядовых граждан. Речь идет о более масштабной индексации пенсий для действующих пенсионеров. Глава правительства в очередной раз констатировал, что избежать роста пенсионного возраста нельзя, если наша страна не хочет столкнуться с более серьезными экономическими проблемами.

Впрочем, подобные заявления Медведева, если опираться на протестные настроения в обществе, далеки от реальной картины. Все дело в том, что по-прежнему имеется внушительная прослойка населения, которая выступает категорически против пенсионной реформы и настаивает на ее полной отмене.

Не улучшилась картина и после публичного выступления президента Владимира Путина, который настоял на некоторых послаблениях в рамках реализации пенсионной реформы. Самым существенным стало снижение нового пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет. В свою очередь для мужчин этот показатель поднимется с 60 до 65 лет. Подниматься возраст выхода на пенсию будет в несколько этапов, а растянется этот процесс на десять лет.

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