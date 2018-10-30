Участника «Битвы экстрасенсов» уличили в шарлатанстве

30.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Участника "Битвы экстрасенсов" уличили в шарлатанстве
Один из участников шоу "Битва экстрасенсов" Виталий Борцов в новом выпуске программы поведал об интересных деталях своей биографии. Он сообщил, что из-за ошибок люди стали называть его "шарлатаном".

Среди всех участников нового сезона шоу выделился следователь Виталий Борцов. В детстве мужчина пережил клиническую смерть, после чего обрел необычные способности.

На "Битве" Борцов проявил себя не с лучшей стороны. Его результаты в испытаниях оставляли желать лучшего.

Теперь же мужчина и вовсе шокировал телезрителей своим заявлением. Во втором испытании Борцову предоставили конверт и мешочек с вещами человека, о котором нужно было рассказать максимально подробно.

Виталий решил отказаться от задания. Он заявил, что из-за многочисленных ошибок его стали называть шарлатаном. "Я, наверное, пойду", – ошарашил всех участник шоу.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 17 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Участника «Битвы экстрасенсов» уличили в шарлатанстве"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,234