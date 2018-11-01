Джордж Мартин озвучил имя актрисы, которая будет играть в приквеле «Игры престолов»



Наоми Уоттс взята на роль "харизматичной светской дамы, скрывающей тёмный секрет".

Британская актриса Наоми Уоттс получила одну из главных ролей в приквеле сериала "Игра престолов" по роману Джорджа Мартина "Долгая ночь". Об этом сообщается в официальном блоге автора.

— Я крайне взволнован. Добро пожаловать в город Вестерос, Наоми, — написал Мартин, добавив, что в скором времени будет сообщено, кто ещё утверждён для участия в экранизации фэнтези.

По информации журнала Variety, на который сослался Мартин, Наоми Уоттс сыграет "харизматичную светскую даму, скрывающую тёмный секрет", однако детали о характере её персонажа хранятся в тайне.

В приквеле будут показаны события, произошедшие за тысячи лет до того, что произошло в сериале "Игра престолов". В основе сюжета будет то же противостояние людей и Иных, пришедших на континент Вестерос с севера. Из книг Мартина известно, что войну "Долгой ночи" люди выиграли, однако, чем закончится противостояние в "Игре престолов", на данный момент не известно.

Как писал Лайф, ранее создатель "Игры престолов" раскрыл главную идею сериала.



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