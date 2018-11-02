Актер Даниил Страхов избит в Москве

02.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Актер Даниил Страхов избит в МосквеИзвестного актера избили в Москве. Об этом пишет телеграм-канал "Мутро против".

Сообщается, что на звезду "Бедной Насти" совершили нападение после того, как он сделал замечание молодым людям, которые курили под его окнами.

Отмечается, что табачный дым поднялся в его квартиру. У 42-летнего артиста лопнуло терпение и он спустился на вниз для того, чтобы сделать замечание курильщикам. Между Страховым и молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого актеру нанесли несколько ударов в голову.

Нападавшие скрылись. Артист уже написал заявление в правоохранительные органы.

Страхов получил популярность благодаря роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя". Также он снялся в таких фильмах как "Бригада" и "Грозовые ворота".

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