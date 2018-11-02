Актер Даниил Страхов избит в Москве

Известного актера избили в Москве. Об этом пишет телеграм-канал "Мутро против".

Сообщается, что на звезду "Бедной Насти" совершили нападение после того, как он сделал замечание молодым людям, которые курили под его окнами.

Отмечается, что табачный дым поднялся в его квартиру. У 42-летнего артиста лопнуло терпение и он спустился на вниз для того, чтобы сделать замечание курильщикам. Между Страховым и молодыми людьми вспыхнул конфликт, в ходе которого актеру нанесли несколько ударов в голову.

Нападавшие скрылись. Артист уже написал заявление в правоохранительные органы.

Страхов получил популярность благодаря роли барона Владимира Корфа в сериале "Бедная Настя". Также он снялся в таких фильмах как "Бригада" и "Грозовые ворота".



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







