The Beatles представили новый клип (видео)

03.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

The Beatles представили новый клип (видео)
В Сети выложили новый клип легендарной британской группы The Beatles.

Видео на песню Glass Onion состоит из анимированных коллажей архивных кадров участников "ливерпульской четверки".
Ролик создали Пол Маккартни и британский художник Ричард Гамильтон. Он же был автором обложки для альбома White Album 1968 года, в который входила композиция.

В общей сложности White Album 63 дня возглавлял хит-парад Billboard и 22 недели входил в британский рейтинг UK Albums Chart.

Ровно через неделю, 9 ноября, выйдет юбилейное переиздание альбома.

Группу The Beatles основали в 1960. В ее составе играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в коллективе в разное время участвовали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов.

Журнал Rolling Stone признал участников The Beatles величайшими исполнителями всех времен. В 1970 году коллектив прекратил совместную работу.

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