Анна Семенович загремела на больничную койку. Видео

02.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Анна Семенович загремела на больничную койку. ВидеоАртистка проходит курс интенсивной терапии, так как ее сразил вирус.

Певицу Анну Семенович доставили в одну из столичных клиник. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

— Я вчера поздно ночью приехала из Питера и немного приболела, сегодня за один день надо постараться выздороветь, — рассказала 38-летняя певица и ведущая.

Диагноз Семенович не уточнила, однако упомянула, что простыла и её лечат от вируса. Справиться с болезнью она планирует в кратчайшие сроки, поскольку уже завтра Анна должна быть на съёмках.

— Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты, — добавила Семенович.

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