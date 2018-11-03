Ольга Бузова призналась, что родители лишили ее детства



Телеведущая пошла в 5 лет в школу, а примерно в 16 стала работать. Родители приучили Ольгу Бузову к самостоятельности, но она до сих пор обижается на них, что не дали насладиться беззаботными годами детства.

Ольга Бузова считается одной из самых популярных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Она ведет реалити-шоу «ДОМ-2», записывает песни и готовится к яркому шоу в Москве, которое запланировано на 18 ноября. В связи с таким напряженным графиком работы у Ольги нет времени на личную жизнь, поэтому она пыталась найти мужчину на шоу «Замуж за Бузову». Однако ей не удалось построить крепкие отношения: Денис Лебедев обманул ее.

В разговоре с журналистками Бузова подчеркнула, что не считает проект каким-то феминистским, как подумали многие. «Цель проекта — напомнить женщинам, что мужчина должен нас добиваться, а не наоборот. У нас произошла подмена понятий: девушки почему-то бегают за молодыми людьми. Меня всю жизнь воспитывали иначе. И вспомнить историю… где те мужчины-завоеватели? Почему в XXI веке их не осталось? Да, я была требовательна к участникам, но это потому, что знаю, чего хочу, и на меньшее не согласна. На шоу я вновь после развода почувствовала себя привлекательной девушкой», — рассказала Ольга.

В семье Бузовой ее с ранних лет приучали к работе. Именно поэтому телеведущая теперь полагается только на себя. При возможности она старается поддержать родителей, хотя у нее есть на них некоторые обиды.

«Не могу спасибо сказать, — лишили меня детства. Я еще два года могла ничего не делать! С тех пор пашу все время. Зато сейчас мама звонит и восклицает: «Боже мой, моя принцесска! Хочу, чтобы тебя на руках носили, а ты все сама!»Я отвечаю: «Мам, а кто это меня к этому приучил? Кто мне в четырнадцать сказал: хочешь джинсы за сотню баксов — иди работай!» Конечно, хочется ножки свесить… но сейчас уже понимаю, что лучше меня самой никто меня не обеспечит», — отметила Ольга.

Постепенно близке приняли выбор Ольги — всегда быть на виду и работать на телевидении. Теперь Ирна Александровна, мама звезды, старается реже лезть к дочери с советами.

«Сейчас они гордятся мной, переживают, поддерживают. Да, изначально хотели уберечь меня от шоу-бизнеса: мама была категорически против, когда в 16 я заявила, что хочу поступать в театральный. Но в итоге моя личность взяла верх. Теперь родители умывают руки, говорят, что я все равно все сделаю по-своему», — рассказала Бузова в интервью THR.



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