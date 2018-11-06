5 знаменитых пар, которые все никак не поженятся

Их родители, поклонники и брачные агентства ждут-не дождутся, когда же они решатся на этот шаг. А они — то помолвятся, то передумают, то ребенка родят (или двух).

Представляем вам 5 звездных пар, которые тянут со свадьбой.



Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли

Встречаются с 2010 года

Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм вместе уже восемь лет. В 2016 году Джейсон сделал предложение Рози, а в июне 2017 года они впервые стали родителями сына, но так и остались холостыми. Поклонники звездной пары не раз предполагали, что актер и модель сыграли тайную свадьбу, но это только слухи. «Время придет. Мы долго были заняты своей работой, а потом появился Джек. Конечно, мы говорим об этом, но свадьба не является для нас приоритетом. Самое главное, что мы и так счастливы вместе», — говорит Рози.

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Встречаются с 2010 года

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт познакомились на съемках фильма «Последняя песня» в 2009 году, а в 2012 году решили пожениться. Но до свадьбы дело так и не дошло: певица передумала, и в 2013 году звезды расстались.

Однако в 2016 году пара возобновила отношения, а Майли начала носить кольцо от Лиама. Некоторые СМИ утверждали, что влюбленные сыграли тайную свадьбу, но Хемсворт опроверг слухи. Этим летом представитель звездной пары подтвердил, что для Майли «женитьба сейчас не является приоритетом в жизни», хотя Лиам и мечтает отвести свою девушку под венец.



Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Встречаются с 2015 года

О свадьбе пары заговорили еще осенью 2016 года, когда актриса и режиссер перестали скрывать отношения. Говорили, что Федор хотел устроить церемонию в Испании, однако Паулина со свадьбой не торопилась: девушка нацелена на карьеру. Сейчас график премьер 30-летней актрисы расписан на два года вперед — как тут найти время для медового месяца? А Федор тем временем нередко проводит время в гостях у бывшей жены Светланы Бондарчук. Светлана не скрывает, что часто была бы рада пообщаться и с молодой невестой своего бывшего, но та против «совместных застолий».

Райан Гослинг и Ева Мендес

Встречаются с 2011 года

Ева Мендес и Райан Гослинг познакомились на съемках фильма «Место под соснами». В 2014 году у пары родилась дочь Эсмеральда, а через два года — малышка Амада. После рождения второго ребенка в Голливуде поползли слухи о тайной свадьбе актеров, но это были выдумки, пишет cosmo.ru.

В одном из интервью актриса как-то призналась, что женитьба — это очень старая традиция: «Если вы посмотрите на то, что символизирует собой брак, то поймете, что это не имеет ничего общего с реальной причиной, почему люди женятся». До встречи с Гослингом Ева 10 лет встречалась с режиссером Джорджем Аугусто и уже тогда называла идею брака «скучной и неромантичной».



Ванесса Хадженс и Остин Батлер

Встречаются с 2011 года

Никаких скандалов, измен, публичных ссор и слухов о расставании, беременности или тайной свадьбе — эти ребята просто вместе и не думают даже о помолвке!



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