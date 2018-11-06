Данила Козловский и Ольга Зуева принимают поздравления со свадьбой

Поклонники пары заметили на безымянном пальце актрисы и режиссера внушительных размеров кольцо.

О романе Данилы Козловского и Ольги Зуевой стало известно в феврале 2015 года. С тех пор пара то и дело появляется на светских мероприятиях, а также участвует в совместных проектах. Не так давно Ольга и Данила представляли фильм «Тренер», где Козловский не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером картины. Тогда, кстати, именно Зуева одной из первых встала на защиту возлюбленного, когда на него набросились с необоснованной во многом критикой.

«Хочу поблагодарить своего любимого мужчину Данилу Козловского. Он мой учитель, мое вдохновение и моя любовь», — обратилась Зуева к избраннику. Слухи о том, что пара в скором времени узаконит отношения, появились еще летом этого года, однако подтверждение нашли только сейчас. Поклонники заметили на безымянном пальце Ольги внушительных размеров кольцо. В соцсетях, разумеется, начались бурные обсуждения. Фанаты предположили, что Козловский сделал своей девушке предложение после премьеры ее дебютного фильма «На районе», где Зуева выступила в качестве режиссера, а Данила сыграл одну из главных ролей.

Более того, не так давно актер приобрел квартиру в столице, куда, по всей видимости, планирует перебраться вместе с возлюбленной. Несмотря на то, что Козловский и Зуева свои отношения не комментируют, поклонники уже во всю поздравляют их с предстоящим бракосочетанием, — сообщает Пятый канал.

Напомним, что Козловский ранее уже был женат на польской актрисе Уршуле Магдалене Малке, но отношения пары не выдержали трудностей семейной жизни. «Для внука эта тема до сих пор очень болезненна. Что бы там ни говорили, но у них с Малкой получилась сильная любовь. Даня тяжело переживал этот разрыв. Внук испытывал к Уршуле сильные чувства», — рассказывала бабушка актера Авиетта Ивановна в одном из интервью.



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