Новая ведущая «Ревизорро» рассказала, как ее обманула Ольга Бузова

Ида Галич рассказал об обмане со стороны Ольги Бузовой.

Бывшая КВН-щица и участница юмористических шоу Ида Галич получила популярность благодаря вайнам — смешным коротким видео, которые девушка снимала и выкладывала в инстаграм. За творчеством блогера вскоре стали следить миллионы подписчиков — а Ида, получив славу, расширила поле деятельности. Например, стала певицей, записав громкий дуэт с Дмитрием Маликовым, и телеведущей — с этого года она в паре с Настасьей Самбурской взялась за шоу «Ревизорро».

Также Галич теперь становится главной героиней глянцевых фотосессий и интервью — не так давно она пришла в студию шоу «Нежный редактор». Беседа ведущей и Иды в какой-то момент коснулась поп-дивы отечественной сцены Ольги Бузовой — как выяснилось, у блогера не самые приятные воспоминания о звезде. Во-первых, когда Ольга выпускала сольный альбом, она попросила Галич проанонсировать премьеру в своих соцсетях, пообещав позднее записать совместную работу, — но о сказанном забыла и не выполнила. Ида припоминать поющей ведущей обман не стала, но обратилась со встречной просьбой: сняться для ее влога на Ютюб, ответив на пару вопросов. Бузова отказала, сославшись на больное горло. «Тогда подумала, что она ведущая, а горло болит, но ладно, все бывает. Оборачиваюсь к своему оператору, а Оля в этот момент начинает разговаривать с телеканалом — дает интервью чуваку с большой камерой. А тут стоим мы со шнуровым микрофоном, небольшой камерой», — вспоминает девушка. Впрочем, на Бузову она не в обиде.

А у Ольги тем временем не лучший период в карьере. Ее недавний концерт в Краснодаре был отменен, так как зал на 5000 человек не удалось заполнить, а немалая часть билетов так и осталась лежать в кассах площадки.



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