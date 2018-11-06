Новая ведущая «Ревизорро» рассказала, как ее обманула Ольга Бузова

06.11.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Новая ведущая «Ревизорро» рассказала, как ее обманула Ольга БузоваИда Галич рассказал об обмане со стороны Ольги Бузовой.

Бывшая КВН-щица и участница юмористических шоу Ида Галич получила популярность благодаря вайнам —  смешным коротким видео, которые девушка снимала и выкладывала в инстаграм. За творчеством блогера вскоре стали следить миллионы подписчиков — а Ида, получив славу, расширила поле деятельности. Например, стала певицей, записав громкий дуэт с Дмитрием Маликовым, и телеведущей — с этого года она в паре с Настасьей Самбурской взялась за шоу «Ревизорро».

Также Галич теперь становится главной героиней глянцевых фотосессий и интервью — не так давно она пришла в студию шоу «Нежный редактор». Беседа ведущей и Иды в какой-то момент коснулась поп-дивы отечественной сцены Ольги Бузовой — как выяснилось, у блогера не самые приятные воспоминания о звезде. Во-первых, когда Ольга выпускала сольный альбом, она попросила Галич проанонсировать премьеру в своих соцсетях, пообещав позднее записать совместную работу, — но о сказанном забыла и не выполнила. Ида припоминать поющей ведущей обман не стала, но обратилась со встречной просьбой: сняться для ее влога на Ютюб, ответив на пару вопросов. Бузова отказала, сославшись на больное горло. «Тогда подумала, что она ведущая, а горло болит, но ладно, все бывает. Оборачиваюсь к своему оператору, а Оля в этот момент начинает разговаривать с телеканалом — дает интервью чуваку с большой камерой. А тут стоим мы со шнуровым микрофоном, небольшой камерой», — вспоминает девушка. Впрочем, на Бузову она не в обиде.

А у Ольги тем временем не лучший период в карьере. Ее недавний концерт в Краснодаре был отменен, так как зал на 5000 человек не удалось заполнить, а немалая часть билетов так и осталась лежать в кассах площадки.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Новая ведущая «Ревизорро» рассказала, как ее обманула Ольга Бузова"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 1,709