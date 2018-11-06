Власти объяснили, когда вернется индексация работающим пенсионерам

К пенсионной тематике сегодня приковано повышенное внимание общества. В основном оно связано с грядущими серьезными изменениями в этой сфере. Власти затеяли пенсионную реформу, которая предполагает значительное увеличение пенсионного возраста.

Большой по численности категорией пенсионеров в России являются те граждане, которые будучи на пенсии продолжают осуществлять трудовую деятельность. С 2016 года они оказались лишены индексации пенсий, так как власти поставили перед ними следующий выбор: либо работать, но не получать прибавки к своей пенсии, либо же уволиться ради восстановления индексации. В большинстве своем такие граждане не отказались от работы.

Время от времени в информационном пространстве появляются сообщения о грядущем восстановлении индексации. Правда, как оказывается позже, с действительностью они не имеют ничего общего. Соответственно, люди вновь и вновь разочаровываются в той социальной политике, которая осуществляется в нашей стране.

Свежий повод для разговоров на эту тему появился после публичного выступления представителя Совета Федерации (СФ) Елены Бибиковой, которая является заместителем председателя комитета СФ по социальной политике. Она сразу же заострила внимание общественности на том, что вопрос о возвращении индексации трудящимся пенсионерам, находится на особенном контроле как в Совете Федерации, так и в Государственной думе.

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