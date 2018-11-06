Россиянам объяснили, как получить пенсию в 55 лет после пенсионной реформы

Пенсионная реформа, в рамках которой осуществляется повышение возраста выхода на пенсию, остается крайне актуальной темой. Россияне пытаются раздобыть подробности на сей счет, но зачастую сталкиваются с отсутствием официальной информации.

С 1 января будущего года в России поменяются условия выхода на заслуженный отдых. Ежегодно возрастная планка будет подниматься на шесть месяцев. Вместе с этим отдельные категории граждан по причине своего социального статуса или прочих обстоятельств смогут претендовать на назначение пенсии по старым правилам - мужчины в 60 лет, а женщины в 55.

Из новых правил следует, что досрочное оформление пенсии по возрасту остается возможным для некоторых категорий льготников. В частности, несмотря на грядущий рост возраста выхода на пенсию, претендовать на оформление пенсии на текущих условиях могут следующие лица:

- Люди, работающие во вредных условиях труда по Списку 1 и 2.

- Многодетные матери, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Начиная с 2019 года к ним добавляются женщины, родившие трех и четырех детей. Им полагается выходить на пенсию раньше срока на 3 и 4 года.

- Работники летно-испытательного состава.

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