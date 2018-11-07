Певица Нюша родила дочь. Фото

Певица впервые стала мамой. Она опубликовала в "Инстаграме" первое фото новорождённой дочери.

Такое же фото опубликовал в соцсети и супруг Нюши Игорь Сивов. Он рассказал, что присутствовал на родах.

— Мужики, то, что я увидел и ощутил, — это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен ещё больше в одном: женщины — это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках... Я теперь точно перестану вообще спорить, ворчать, высказывать свои упрёки какие-то своей ненаглядной и любимой супруге. Люблю тебя, — написал счастливый отец.

Слухи о беременности певица подтвердила в мае.

Нюша замужем за генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Пара познакомилась во время универсиады в Казани и официально заключила брак в июле 2017 года, отпраздновав событие на Мальдивах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Наш ангелочек 🐣❤️ #лапочкадочка Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) 6 Ноя 2018 в 11:34 PST

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