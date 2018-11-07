7 самых странных завещаний знаменитостей

Творческая натура многих знаменитостей дает о себе знать даже тогда, когда они пишут завещание. Некоторые знаменитости высказывают довольно необычные, а иногда очень странные предсмертные желания.

Представляем вам странные и необычные завещания знаменитостей.

Чарли Чаплин и миллион самому ловкому курильщику

Комик, 1889−1977

Одно из самых забавных завещаний после себя оставил актер Чарли Чаплин. Знаменитый комик обещал миллион долларов тому, кто сможет выпустить изо рта пять колец дыма и пропустить через них еще одно, шестое. Задача оказалась практически невыполнимой. По крайней мере, до сегодняшнего дня никто так и не смог этого сделать.

Фрэнк Синатра и бутылка виски в последний путь

Музыкант и актер, 1915−1998

Почти все свое наследство Фрэнк Синатра оставил своей четвертой и последней жене, модели Барбаре Маркс. Но, кроме этого, певец пожелал, чтобы в его гроб положили бутылку виски, зажигалку и 10 центов, «на случай, если нужно будет срочно позвонить». Все желания артиста были выполнены, а на надгробии артиста написали: «Все лучшее впереди».

Ален Делон и смерть с собакой на руках

Актер, 82 года

В начале этого года в интервью для французского еженедельника Paris Match Ален Делон заявил, что хочет уйти из жизни вместе со своей овчаркой Лубо. «Если он умрет раньше меня, я надеюсь, что не возьму другую собаку. Но на случай, если я умру раньше, попрошу ветеринара, чтобы тот сделал ему укол и он умер на моих руках. Я предпочитаю сделать это, а не знать, что он умрет на моей могиле, страдая», — считает актер. Кстати, 35 почивших питомцев Делона похоронены в саду его дома, и у каждой собаки — свое надгробие.



Ким Кардашьян и макияж для похорон

Звезда реалити, 38 лет

Ким уже тоже позаботилась о своем завещании. Наследство она пока не разделила, а вот о своем внешнем виде во время похорон задумалась. Кардашьян продумала свой посмертный лук до малейших мелочей. В завещании звезды прописано все: укладка, макияж, одежда, цвет лака для ногтей. «А вдруг я буду в таком плохом состоянии, что даже разговаривать не смогу, не то что формулировать свои желания? Мне хочется, чтоб мой макияж был безупречным, равно как и прическа, и маникюр. Я мечтаю выглядеть идеально в гробу», — признается Ким.

Опра Уинфри и $30 миллионов для собак

Телеведущая, 64 года

Опра Уинфри — известная любительница собак. Поэтому Опра решила, что половину ее имущества получат благотворительные фонды, а вторая половина достанется ее питомцам. Сейчас у Опры четыре собаки, и в случае смерти любимой хозяйки они разделят между собой около $30 миллионов.

Александр Маккуин и £50 тысяч для собак

Дизайнер, 1969−2010

Основную часть состояния, а именно 16 036 500 фунтов стерлингов, Маккуин отдал на благотворительность. По £250 тысяч получили три сестры и два брата Маккуина, по £50 тысяч — крестник и племянники. По 50 тысяч досталось также двум помощникам по хозяйству — Марлен и Сизарю Гарсия, которые долго работали на кутюрье. Но, кроме этого, дизайнер также завещал 50 000 фунтов стерлингов своим трем собакам по кличкам Минтер, Каллум и Джус. В документе, подписанном Маккуином, говорится, что он хотел бы обеспечить своих псов всем необходимым до конца их жизни, пишет cosmo.ru.



Мэрилин Монро и все имущество в одни руки

Актриса, 1926−1962

Монро, чья гибель окутана теориями заговора, практически все свое имущество, включая даже нижнее белье, завещала своему учителю по актерскому мастерству Ли Страсбергу. Личные вещи Мэрилин хранились в гараже актера до его собственной смерти в 1982 году. Когда Ли не стало, его жена продала наследство Монро на аукционе, выручив как минимум $20 миллионов.



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