Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, каким образом он поддерживает свою хорошую физическую форму. Для этого, по словам Медведева, он регулярно занимается спортом, а также старается "не наедаться на ночь".

За несколько часов до визита в Китай премьер-министр провел онлайн-конференцию, которая была организована Шанхайской медиа-группой. Вопросы задавали китайские пользователи всемирной паутины. В Китай Медведев отправляется с трехдневным официальным визитом.

Один из пользователей интернета спросил у Медведева, как ему удается поддерживать себя в хорошей физической форме. При этом он вспомнил о том, что в свое время глава правительства занимался греблей, продвигал в массы бадминтон, а также увлекался в молодости тяжелой атлетикой.

"В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять, - рассказал премьер. - Я плаваю, катаюсь на велосипеде, иногда играю в бадминтон, зимой катаюсь на горных лыжах".

Вместе с этим Медведев посоветовал "не наедаться на ночь", если они хотят поддерживать себя в нормальной форме. А вот жесткие диеты премьер-министр РФ не поддерживает.

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