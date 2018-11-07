Медведев посоветовал не наедаться на ночь

07.11.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава российского правительства Дмитрий Медведев рассказал, каким образом он поддерживает свою хорошую физическую форму. Для этого, по словам Медведева, он регулярно занимается спортом, а также старается "не наедаться на ночь".

Медведев посоветовал не наедаться на ночь

За несколько часов до визита в Китай премьер-министр провел онлайн-конференцию, которая была организована Шанхайской медиа-группой. Вопросы задавали китайские пользователи всемирной паутины. В Китай Медведев отправляется с трехдневным официальным визитом.

Один из пользователей интернета спросил у Медведева, как ему удается поддерживать себя в хорошей физической форме. При этом он вспомнил о том, что в свое время глава правительства занимался греблей, продвигал в массы бадминтон, а также увлекался в молодости тяжелой атлетикой.

"В настоящий момент я просто стараюсь каждый день что-то подобное делать, чтобы форму не терять, - рассказал премьер. - Я плаваю, катаюсь на велосипеде, иногда играю в бадминтон, зимой катаюсь на горных лыжах".

Вместе с этим Медведев посоветовал "не наедаться на ночь", если они хотят поддерживать себя в нормальной форме. А вот жесткие диеты премьер-министр РФ не поддерживает.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Медведев посоветовал не наедаться на ночь"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,238