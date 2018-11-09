Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за роскошную жизнь

Поклонники подвергли критике певицу за то, что она отправилась в Дубай на два часа. Подписчики упрекнули артистку в шикарной жизни, а сейчас к недоброжелателям присоединилась скандальная журналистка Лена Миро.

Несколько дней назад Полина Гагарина стала ведущей фестиваля «Парус» в Дубае. Певица рассказала подписчикам, что прилетела в курортный город буквально на пару часов, и разместила фото в купальнике возле самого известного небоскреба. «На несколько часов в Дубай! Слабо? Мне нет», – подписала Полина.

Подписчики негативно отреагировали на такой пост, и посчитали, что Полина хвастается шикарной жизнью перед людьми, которые не могут себе такого позволить. «А вам, Полина, слабо прожить месяц на зарплату в 7 тысяч?», «Полина мне слабо! И не потому, что нет денег, хотя их нет, а потому что это абсурд и пир во время чумы», – написали подписчики ее аккаунта.

На пост отреагировала и журналистка Лена Миро – блогер прокомментировала, почему общественность так негативно отреагировала на запись Полины.

«Полин, прикинь, нам действительно всем слабо – спустить 300 тысяч за день. И дело, конечно, не в зависти к твоему «таланту», которым ты рекламируешь маргарин (или сырок – прости, не запомнила твою роль), а в том, что ты имеешь деньги незаслуженно", – прокомментировала Лена Миро.

Миро не ограничилась рассуждениями по поводу этой ситуации, и прошлась по творческим данным артистки. «Таких певиц, с такими средненькими вокальными данными, в любой музыкалке – каждая первая. Тебе же повезло, что ты нашла общий язык с Фадеевым – я, правда, думать не хочу, где вы и как искали этот язык. Пойми, никто тебе не завидует. Твой путь к деньгам – он далеко не для всех. Другое дело, что ничего, кроме раздражения, твои «слабо» у людей вызвать не могут. Нам всем противно, что врач имеет семь тысяч, а для безголосой певицы спустить 300 тысяч в день – не проблема, когда мы скидываемся по сто рублей на лечение детей. И хватит уже заливать тут про зависть. Вам не завидуют, вас – презирают», – заключила Лена Миро.

Гагарина была удивлена негативной реакцией своих подписчиков, и уже дала ответ всем недоброжелателям. Полина заявила, что вовсе не хотела хвастаться, а, наоборот, посетовала на сложности своей работы. «Вы меня обезоружили и расстроили своими комментариями. Сколько злости, зависти и нетерпимости. А я всего- то хотела сказать то, я задержусь в городе до которого летела 5 часов, меньше времени перелета. Что для артистов такой сумасшедший крюк не крюк! Ну, а по поводу того, что «вообще- то ,некоторые не могут себе этого позволить» и «попробовала бы ты прожить на минимум»... Друзья, я зарабатываю любимым делом и шла к этому многие годы. И это большое счастье обеспечивать свою семью и баловать их», – ответила Полина Гагарина.



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