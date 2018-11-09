Владимира Епифанцева подозревают в употреблении наркотиков

Своим новым постом актер намекнул на то, что употребляет запрещенные вещества. Однако стало известно, что актер находился в образе — он сыграл главную роль в клипе группы Combat Cars «Мука».

Владимир Епифанцев не перестает шокировать поклонников. После информации о разводе он «пустился во все тяжкие». Некоторые поклонники даже заподозрили, что брутальный актер, отличающийся вспыльчивым характером, подсел на запрещенные препараты.

Слухи поползли после серии провокационных снимков в Интернете и в личном блоге актера. В сети появились кадры, где Епифанцев и еще несколько неизвестных мужчин совершают подозрительную сделку в темном ангаре с пожилой женщиной, которую сопровождают четыре красотки.

Позже выяснилось, что новоиспеченный холостяк стал главным героем зажигательного клипа группы Combat Cars «Мука».

Владимир Епифанцев отлично провел время на съемках с яркими красотками. Актер расцвел в окружении молодых дарований и в какой-то момент пустился в пляс.

По сюжету клипа, семья «хлебопекарей» совершает очередную сделку в ангаре. Всем заправляет Мама, опыт которой позволяет вести конструктивные переговоры с заказчиками.

«Это были самые крутые съемки. Мы похулиганили от души. У нас была классная команда и локации. Ресторан после съемок с мукой отмывали два дня. В съемках приняли участие потрясающие актеры. Мамочка покорила всю нашу команду своей безграничной энергией. Несмотря на почтенный возраст, она стоически вынесла все трудности съемочного процесса, в том числе ночную смену. Также было круто вживую понаблюдать за работой потрясающего актера Владимира Епифанцева. Навсегда запомним наши совместные танцы. Клип «Мука» получился как короткометражный фильм, с несколькими локациями, профессиональными актерами и бандой «опасных» чуваков», - рассказали солистки Combat Cars.

Атмосфера, царившая на съемочной площадке, передает настроение самого видео. Провокационный клип на дерзкий трек от Combat Cars вновь доказал, что музыкальный Олимп артистки покоряют с особым напором.



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