Работающие пенсионеры начали увольняться, чтобы не лишиться пенсии

В последнее время по социальным сетям разлетелось большое количество противоречивой информации о будущем тех пенсионеров, которые работают на пенсии. Людей буквально запугивают сообщениями о том, что власти намерены изрядно на них сэкономить.

Новая волна обсуждений возникла после того, как на неофициальной основе стали муссироваться сведения о том, что трудящихся пенсионеров лишат пенсий до конца 2018 года, если они не уволятся. Мол, сейчас на рассмотрении в правительстве находится соответствующий законопроект, о котором чиновники стараются особенно не распространяться.

Конечно же, подобные слухи вызвали панические настроения в обществе. Работающие пенсионеры, которым и без того хватает проблем, схватились за сердце. Они поняли, что если произойдет возвращение к советской практике, когда работать и получать пенсию одновременно было нельзя, тогда их жизнь изменится кардинальным образом в негативную сторону. Определенная часть граждан восприняла эту информацию, что называется, за чистую монету, поэтому начала увольняться.

Однако с действительностью сообщения о лишении пенсий работающих пенсионеров не имеют ничего общего. В Пенсионном фонде РФ заверили, что в отношении трудящихся пенсионеров в обозримом будущем не будет предприниматься никаких серьезных мер, не говоря уже о том, чтобы лишить их пенсионных выплат. Выходит, что кто-то целенаправленно распространяет слухи, дабы посеять волну паники среди пенсионеров, продолжающих работать.

Вместе с этим на повестке дня остается вопрос о возвращении индексации пенсий для таких пенсионеров. Как заверили в Совете Федерации, данный момент постоянно обсуждается, но пока о сроках говорить не приходится. Работающих пенсионеров заверили, что индексация вернется сразу после того, как в бюджете страны появятся дополнительные финансовые ресурсы.

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