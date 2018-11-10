Елена Темникова тяжело больна



Елена Темникова согласилась дать комментарии по поводу слухов о своем здоровье. Певица рассказала, что борется с аутоиммунным заболеванием, на фоне которого у нее начались серьезные проблемы с кожей.

Певица Елена Темникова не любит комментировать слухи по поводу своей личной жизни. Артистка предпочитает сосредотачиваться на творчестве, благодаря чему ее композиции неизменно взлетают на верхние строчки хит-парадов.

Однако в последнее время поклонники Темниковой все чаще и чаще обсуждают изменения, произошедшие в ее внешности. По мнению фанатов, у артистки серьезные проблемы с кожей, которые она пытается скрыть с помощью косметики.

Поначалу звезда предпочитала не комментировать данную ситуацию, но вскоре начали распространяться новые слухи о серьезной зависимости Елены, на фоне которой якобы и возникли проблемы с кожей. Не выдержав потока сплетен, Темникова прервала молчание и рассказала о серьезной болезни, с которой она борется уже несколько месяцев.

«У меня аутоиммунное. И, как побочка, проблемы с кожей на лице. И это самая легкая побочка. Ее можно пережить и побороть. Если честно, не хочу обсуждать болезнь подробно, кому интересно — есть все в Сети. С весны я борюсь всеми силами. Мои близкие, друзья, родные со мной. Со мной профессора и врачи в Москве и Швейцарии. Но сильно за меня не переживайте, все будет хорошо. Обещаю. Про зависимость. Любая лаборатория на планете может взять мои волосы или что там нужно и констатировать, что я никогда ничего в жизни не употребляла. Уж кого-кого, но меня, маму и человека за ЗОЖ притянуть к этому заголовку — просто смешно. Я даже алкоголя противник», — заявила певица в Инстаграме.

По словам Темниковой, она продолжила бы хранить молчание по поводу болезни, но ее мама слишком переживает из-за слухов о предполагаемой зависимости артистки, распространяющихся в Сети. Теперь Елена намерена бороться с теми, кто клевещет на нее с помощью юристов.

«Без обид, далее вами уже будет заниматься моя команда адвокатов. Мы начинаем подавать иски в суд за вашу абсолютнейшую клевету. Мы живем в правовом государстве — глупо прикрываться сноской «опубликовано пользователем сайта». В то время, когда доктора боятся за мое здоровье, а мама ходит ежедневно по церквям. Стоит ли обращать внимание на все это? Я не знаю. Честно. Но все это просто за гранью человечности», — подчеркнула звезда.

Так или иначе, Темникова намерена и дальше заниматься творчеством. Несмотря на многомесячную борьбу с заболеванием, звезда все также активно выступает и с удовольствием общается с поклонниками.

К слову, фанаты Елены поддержали ее в столь непростой период. По их мнению, певица имеет право отстаивать свою честь в суде, особенно в тех случаях, когда из-за слухов начинают переживать ее близкие.

Сейчас артистка продолжает проходить курс лечения. По словам Елены, у нее есть все шансы уже к началу 2019 года полностью победить недуг. А значит, совсем скоро сложный период останется в прошлом, а Темникова сможет полностью сосредоточиться на творчестве.



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