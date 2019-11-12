Американские зрители выбрали главный фильм уходящего года

12.11.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Американские зрители выбрали главный фильм уходящего года
45-я церемония вручения награды «People's Choice Awards» состоялась в США. Победителем в категории «Фильм 2019 года» стала лента «Мстители: Финал». О том, как и за кого голосовали зрители сообщается на сайте премии.

Так, лучшей комедией 2019 года стало «Загадочное убийство», фильм «После» был признан лучшей драмой, а лучшим семейным фильмом стал «Аладдин».

Лучшим сериалом 2019 года зрители назвали «Очень странные дела», а в номинации комедийное шоу победила «Теория большого взрыва».

Сыгравший Железного человека в фильме «Мстители: Финал», актер Роберт Дауни-младший, по мнению зрителей, стал лучшим актером. Лавры лучшей актрисы достались Зендее, исполнившей роль Мишель Джонс в картине «Человек-паук: вдали от дома».

Специальную награду Icon Award получила актриса Дженнифер Энистон.

Напомним, премия «People's Choice Awards» вручается с 1975 года. Победителей определяют зрители. До 2005 года это делалось с помощью соцопросов, в настоящее время голосование проводят в интернете.

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