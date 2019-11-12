Шейнин поведал, как Галкин звонил ему в эфире



Известный телеведущий Артем Шейнин ответил на претензии комика Максима Галкина к российскому телевидению.

Выступая с концертом в Новосибирске, Галкин пожаловался на цензуру в отечественном ТВ. При этом он не обошел вниманием и Шейнина, отметив, что журналист часто лишает слова своих зарубежных гостей.

Сам телеведущий объяснил недовольство Галкина тем, что тот не смог реализовать себя на телевидении. По словам Шейнина, когда-то известный пародист был «королем Первого канала». Однако он совершил ошибку и ушел, а теперь «трон занят».

Кроме того, причиной неудовлетворенности Галкина, как полагает телеведущий, могло стать отсутствие статуса народного артиста.

«Помимо цензуры, он страдает, что ему народного не дали. Может быть, уже дать ему народного? Потому что, может быть, тогда он подуспокоится чуть-чуть», — отметил Шейнин, выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Тележурналист также добавил, что Галкин является постоянным зрителем его передачи и даже звонил в эфир. Шейнин посоветовал артисту последовать примеру президента Украины Владимира Зеленского и пойти в политику.

Напомним, что ранее на заявление Галкина о цензуре ответил другой известный телеведущий Владимир Соловьев. Он напомнил, что цензура запрещена в России на законодательном уровне. Журналист также предложил шоумену приложить усилия, чтобы исправить российское ТВ так, как тот считает нужным.



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