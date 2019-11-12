Близкие Заворотнюк прокомментировали предсказание знахаря



Близкие актрисы Анастасии Заворотнюк узнали о существовании целителя, который готов ехать в Москву на помощь артистке, по телевизору. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «Поддержка Анастасии Заворотнюк» в Instagram.

Ранее знахарь, которого на НТВ представили как Александра Семеновича, в эфире передачи «Новые русские сенсации» заявил, что Заворотнюк выздоровеет и будет жить обычной жизнью. Изучив фото артистки, он добавил, что силы вернутся к актрисе через три недели, а сейчас она уже чувствует себя намного лучше. К тому же, по словам целителя, у нее нет никакой онкологии.

Близкие Заворотнюк отреагировали на предсказание знахаря.

«К нам на страничку обратилось очень много людей с просьбой дать контакты целителя Александра Семеновича, о котором сегодня была программа на НТВ. К сожалению, мы не сможем вам помочь, так как программа с нами не согласовывалась, и о существовании целителя мы узнали вместе с вами. За контактами лучше обратиться на телеканал, написать письмо в редакцию программы. Спасибо за понимание», — говорится в сообщении.

Как писали СМИ, аккаунт в Instagram в поддержку Заворотнюк позиционируется как официальный источник новостей о состоянии актрисы. Предположительно, его ведут ее близкие.

Ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Анастасия Заворотнюк «вроде бы» пошла на поправку. Как передает «Газета.Ru», он добавил, что актрисе становится лучше, а «самые страшные прогнозы не сбываются».

Напомним, у актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу «Моя прекрасная няня», по не подтвержденной ее семьей информации, обнаружили злокачественную опухоль головного мозга. При этом ни артистка, ни ее семья официально не комментировали эти слухи. Информация в СМИ, что у актрисы было диагностировано тяжелое заболевание, появилась на фоне исчезновения Заворотнюк с публичных мероприятий.



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