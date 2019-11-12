Сын Валерии нелестно высказался о своем отце



Сын российской исполнительницы Валерии и продюсера Александра Шульгина Артемий признался, что ему «наплевать» на отца, потому что тот «тиран и изверг». Так он отреагировал на слова экс-возлюбленной Шульгина Юлии Михальчик, которая тепло отзывается о продюсере.

«Саша сказал, что дети знают его номер телефона и всегда могут с ним связаться, если этого захотят», — рассказывала певица в передаче «Судьба человека», отвечая на вопрос, почему продюсер в настоящее время не общается с ними.

Кроме того, она указывала на то, что ей было странно слышать критику в адрес Шульгина со стороны его экс-жены Валерии. Последняя, напомним, неоднократно заявляла о том, что продюсер поднимал на нее руку.

По мнению Михальчик, вряд ли можно рожать «одного за другим» детей от агрессивного человека. Однако то, с каким пиететом отзывается певица о Шульгине, возмутило его сына Артемия.

Как подчеркнул сын Валериии, «Александр Шульгин — изверг и тиран». Помимо этого, он признался, что ему «наплевать» на отца, сообщает издание StarHit.

Как сообщала «Газета.Ru», Шульгин — второй муж артистки Валерии. В браке у пары родились трое детей: Артемий, Анна и Арсений.

Ранее Валерия откровенно рассказала, как потеряла ребенка от супруга Иосифа Пригожина.

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