Алексей Чадов и Агния Дитковските снова вместе

Пара рассталась несколько лет назад, но развод был оформлен только этим летом. После расторжения брака бывшие супруги остались в хороших отношениях. Агния и Алексей вместе занимаются воспитанием сына Федора, и даже отдыхать на море они ездили втроем.

Более того, Чадов и Дитковските играют молодую супружескую пару в спектакле «Незнакомка». В своем Instagram Алексей опубликовал фото с бывшей женой на сцене и написал: «Хорошее вчера было настроение и очень тёплый зритель) Спасибо!»

Поклонники артиста понадеялись, что они с Агнией все же снова будут вместе: «Ещё пару совместных ролей и помиритесь и снова будет семья)))», «Люди, которые остаются в дружеских отношениях после развода, могли бы остаться парой при желании))», «Чадов-Дитковските — это лучшая пара)))) как в кино, так и на сцене театра, только в жизни для полного счастья не хватает)».

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