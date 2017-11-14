Алексей Чадов и Агния Дитковските снова вместе

14.11.2017 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Алексей Чадов и Агния Дитковските снова вместе Пара рассталась несколько лет назад, но развод был оформлен только этим летом. После расторжения брака бывшие супруги остались в хороших отношениях. Агния и Алексей вместе занимаются воспитанием сына Федора, и даже отдыхать на море они ездили втроем.

Более того, Чадов и Дитковските играют молодую супружескую пару в спектакле «Незнакомка». В своем Instagram Алексей опубликовал фото с бывшей женой на сцене и написал: «Хорошее вчера было настроение и очень тёплый зритель) Спасибо!»

Поклонники артиста понадеялись, что они с Агнией все же снова будут вместе: «Ещё пару совместных ролей и помиритесь и снова будет семья)))», «Люди, которые остаются в дружеских отношениях после развода, могли бы остаться парой при желании))», «Чадов-Дитковските — это лучшая пара)))) как в кино, так и на сцене театра, только в жизни для полного счастья не хватает)».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Алексей Чадов и Агния Дитковските снова вместе"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
62, за 0,177